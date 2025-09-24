Matilde e Eleonora insieme all’evento tutti impazziti per le figlie della famosa coppia della tv
Look coordinati, abiti eleganti ma non troppo formali e la complicità tipica delle sorelle che condividono più di un legame di sangue. Matilde ed Eleonora si sono fatte notare alla Milano Fashion Week. Sul red carpet dello show Miss Bikini hanno posato sorridenti, “vicine vicine”, mostrando un’intesa che non passa inosservata. La maggiore, fresca di 23 anni, e la quasi 21enne, che festeggerà il compleanno a inizio ottobre, hanno attirato i flash dei fotografi. All’appello mancava il fratello minore, Diego, 16 anni, che preferisce lo sport alla moda, proprio come il papà. Le due ragazze non si sono limitate a un’unica apparizione: hanno infatti partecipato anche a un evento firmato Max and Co, confermando di essere inseparabili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: matilde - eleonora
Per la gioia di mamma Eleonora, di papà Rocco e della sorellina Olivia è arrivata Emma, già pronta per la piega dal parrucchiere! Monica e Matilde vi augurano Buona Vita! - facebook.com Vai su Facebook
Le sorelle 20enni Matilde ed Eleonora Caressa, figlie di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, insieme alla Milano Fashion Week: guarda - Per il loro fratellino, Diego, 16 anni, è ancora presto: lui è più interessato allo sport, come il papà ... Riporta gossip.it