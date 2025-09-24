Materiali per la scuola dall’Accademia della Crusca | risorse didattiche e riflessioni sulla lingua NOTA

Da oltre un decennio, l’Accademia della Crusca ha aperto uno spazio dedicato all’ambito educativo. Il sito Crusca Scuola si rivolge in modo particolare agli insegnanti, offrendo materiali, approfondimenti e strumenti utili per affrontare l’insegnamento della lingua italiana in modo più consapevole e informato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

