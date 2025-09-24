Mastantuono o Di Stefano? Il primo gol col Real e quel legame 72 anni dopo

Gazzetta.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contro il Levante arriva la prima rete del "Pibe" in maglia Merengues. Lo stesso giorno della prima gioia della "Saeta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mastantuono stefano primo golCalcio:Mastantuono primo gol col Real ed elogia Bellingham - Franco Mastantuono segna il suo primo gol con la maglia del Real Madrid ed elogia il compagno di squadra Jude Bellingham. Scrive msn.com

mastantuono stefano primo golLevante-Real Madrid 1-4, il primo gol di Franco Mastantuono con i Blancos - Arriva alla sesta partita ufficiale con la maglia del Real Madrid il primo gol in Liga di Franco Mastantuono. Segnala sport.sky.it

