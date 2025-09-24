Massimo Zen graziato da Mattarella la moglie | Felice non sta bene e iniziava a cedere

Periodicodaily.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Sono felice. Non voleva fare quello che ha fatto, è successo, era al momento sbagliato nel posto sbagliato e penso che abbia pagato abbondantemente; è giusto che finalmente riprenda in mano la sua vita". Così all'Adnkronos Franca Berto, moglie di Massimo Zen, commentando la concessione della grazia parziale a suo marito. "Non sta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: massimo - graziato

Massimo Zen graziato da Mattarella, la moglie: Felice, non sta bene e iniziava a cedere; Uccise il padre a martellate. Mattarella lo ha graziato.

massimo zen graziato mattarellaMassimo Zen graziato da Mattarella, la moglie: "Felice, non sta bene e iniziava a cedere" - Non voleva fare quello che ha fatto, è successo, era al momento sbagliato nel posto sbagliato e penso che abbia pagato abbondantemente; è giusto che finalmente riprenda in ... Da msn.com

massimo zen graziato mattarellaMattarella firma 4 decreti di grazia. Chi sono Finotello, Zen, Attinà e Strimbu - Il Presidente della Repubblica ha concesso provvedimenti di clemenza individuale a quattro condannati. Scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo Zen Graziato Mattarella