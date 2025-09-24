Massi deflusso migliore e sponde più solide finito l' intervento da 670mila euro sul Pisciatello
Un intervento da 670mila euro per aumentare la capacità di deflusso e la stabilità di sponde e argini del torrente Pisciatello, a protezione dei cittadini e del territorio. Si sono conclusi a Case Castagnoli, nel comune di Cesena, i lavori di ripristino e miglioramento della funzionalità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: massi - deflusso
