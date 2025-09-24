Massacrata con la roncola dal marito Sofia è uscita dal coma Ha lottato per le sue figlie
Firenze, 24 settembre 2025 – Ha aperto gli occhi dopo quasi un mese mezzo. Sofia, la 43enne di Fiesole massacrata a colpi di roncola dal coniuge, 45enne di origini tunisine, nella loro casa sulle colline di Firenze, è uscita dal coma. “I riflessi stanno tornando lentamente – spiega papà Alessandro –, la mobilità degli arti inferiori è invece parziale e più graduale. Ancora non parla a causa della tracheotomia, ma ci sono segnali positivi e a breve verrà trasferita al Don Gnocchi per al riabilitazione”. Le condizioni della donna avevano subito fatto pensare al peggio, ma “lei ha lottato per rimanere in vita, lo ha fatto per le sue due figlie”, continua il padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: massacrata - roncola
Massacrata con la roncola, la frase choc ai carabinieri: “Ho fatto bene a colpirla”
Massacrata con la roncola, la frase choc ai carabinieri: “Ho fatto bene a colpirla”; Firenze, ferita da marito con una roncola a Fiesole: donna molto grave; 'Voleva imporre le sue regole': il padre della donna aggredita a Fiesole racconta anni di tensioni e controllo.
Massacrata con la roncola, la frase choc ai carabinieri: “Ho fatto bene a colpirla” - Rimane in coma e secondo quanto appreso i colpi inferti dal marito con una roncola potrebbero aver causato danni cerebrali importanti. Lo riporta lanazione.it
Massacra la moglie con la falce. Lui resta in carcere, lei ancora grave - Rimane in carcere il 45enne di origine tunisina accusato di aver massacrato la moglie con una roncola sabato scorso nella loro abitazione sulle colline di Fiesole. lanazione.it scrive