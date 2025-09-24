Massacrata con la roncola dal marito Sofia è uscita dal coma Ha lottato per le sue figlie

Firenze, 24 settembre 2025 – Ha aperto gli occhi dopo quasi un mese mezzo. Sofia, la 43enne di Fiesole massacrata a colpi di roncola dal coniuge, 45enne di origini tunisine, nella loro casa sulle colline di Firenze, è uscita dal coma. “I riflessi stanno tornando lentamente – spiega papà Alessandro –, la mobilità degli arti inferiori è invece parziale e più graduale. Ancora non parla a causa della tracheotomia, ma ci sono segnali positivi e a breve verrà trasferita al Don Gnocchi per al riabilitazione”. Le condizioni della donna avevano subito fatto pensare al peggio, ma “lei ha lottato per rimanere in vita, lo ha fatto per le sue due figlie”, continua il padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

