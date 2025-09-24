Massacra di botte la compagna davanti alla figlia minorenne | arrestato un 41enne ad Ardea

Una donna di 38 anni ha denunciato il compagno per violenze e maltrattamenti subiti anche davanti alla figlia minorenne. L'uomo è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

