Masiello neo presidente Unitab Europa | Servono nuove politiche per il settore del tabacco

Grande successo in termini di partecipazione e di contributi dal palco al 38° congresso di Unitab Europa, l’associazione del produttori europea che avrà una guida italiana, con che l’elezione del neo presidente Gennarino Masiell o. Attuale vicepresidente nazionale di Coldiretti e Presidente di ONT Italia, Masiello guiderà l’Unione Europea dei Produttori di Tabacco, attiva dal 1952 nella difesa degli interessi del settore. Ha dichiarato Masiello: “Innanzitutto il mio ringraziamento va alle delegazioni degli 11 paesi presenti che si sono espresse in mio favore. Ora ci aspettano grandi responsabilità: Unitab Europa rappresenta oltre 20mila imprese agricole coinvolte in questa filiera, 50mila ettari di coltivazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

