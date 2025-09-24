Maschi Veri Stagione 2 | al via le riprese!

Sono iniziate le riprese di Maschi Veri Stagione 2, la serie comedy che ha conquistato il pubblico raccontando con ironia e leggerezza le fragilità e le contraddizioni della mascolinità contemporanea. Per celebrare l’avvio dei lavori è stata realizzata una speciale clip di annuncio. Pur sentendosi “decostruiti dalla mascolinità tossica”, Massimo, Riccardo, Luigi e Mattia sono ancora alla ricerca di quell’equilibrio tra i sessi, duramente colpito dai cambiamenti di status e di vita, sia nelle dinamiche sentimentali sia nelle nuove relazioni in corso. In questa nuova stagione ritroveremo le quattro coppie esattamente all’opposto di come le avevamo lasciate. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Nella puntata numero 248 di "Siamo serie – la guida ai tesori dello streaming": The Bear, Scomparsa a Lørenskog e Maschi Veri-

MASCHI VERI...... work in progress 2 stagione #MatteoMartari #maschiveri2 #staytuned fonte ig story @martarirsm - facebook.com Vai su Facebook

