Dopo il successo della prima stagione, primo ciak partito per i nuovi episodi. C'è anche Carolina Crescentini tra le new entry nel cast Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di Maschi Veri, la serie comedy che ha conquistato il pubblico italiano raccontando, con leggerezza e ironia, le fragilità e le contraddizioni della mascolinità contemporanea. Per l'occasione è stata diffusa anche una clip speciale che annuncia il ritorno del progetto. I protagonisti Massimo, Riccardo, Luigi e Mattia - che già si erano definiti "decostruiti dalla mascolinità tossica" - continuano a interrogarsi sul difficile equilibrio tra i sessi, messo alla prova da nuovi status, cambiamenti di vita e relazioni sentimentali sempre più complicate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Maschi Veri, iniziate le riprese della Stagione 2: ecco i nuovi ingressi nel cast