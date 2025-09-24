Maschi veri 2 iniziate le riprese della nuova stagione della serie Netflix italiana sulla mascolinità tossica

Sono iniziate le riprese della seconda stagione di Maschi veri, la serie comedy italiana con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti - remake della spagnola Machos Alfa. Dopo aver confermato il rinnovo a meno di un mese dal debutto del primo capitolo, prende. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: maschi - veri

Nella puntata numero 248 di "Siamo serie – la guida ai tesori dello streaming": The Bear, Scomparsa a Lørenskog e Maschi Veri-

Maschi Veri Stagione 2: al via le riprese!

Maschi veri stagione 2: riprese inizia e novità da scoprire

Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di Maschi Veri. - X Vai su X

MASCHI VERI...... work in progress 2 stagione #MatteoMartari #maschiveri2 #staytuned fonte ig story @martarirsm - facebook.com Vai su Facebook

Maschi veri 2 ci sarà. Netflix rinnova la serie italiana sulla mascolinità tossica; Maschi Veri , la serie che voleva ridicolizzare il maschio alfa, è solo un altro modo per metterlo al centro; Maschi veri rinnovata per una seconda stagione.

Maschi Veri Stagione 2: al via le riprese! - Sono iniziate le riprese di Maschi Veri Stagione 2, la serie comedy che ha conquistato il pubblico raccontando con ironia e leggerezza ... Si legge su cinefilos.it

Netflix, Maschi veri 2 si farà: ecco il cast ufficiale e la data di uscita - Lo scorso 21 maggio su Netflix ha debuttato Maschi veri, serie tv tutta italiana ispirata allo show spagnolo Machos Alfa e incentrata sulla mascolinità tossica e, insieme, sull'ipocrisia di voler ... ilgiornale.it scrive