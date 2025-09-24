Maschi veri 2 iniziate le riprese della nuova stagione della serie Netflix italiana sulla mascolinità tossica

Today.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziate le riprese della seconda stagione di Maschi veri, la serie comedy italiana con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti - remake della spagnola Machos Alfa. Dopo aver confermato il rinnovo a meno di un mese dal debutto del primo capitolo, prende. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maschi - veri

Nella puntata numero 248 di "Siamo serie – la guida ai tesori dello streaming": The Bear, Scomparsa a Lørenskog e Maschi Veri-

Maschi Veri Stagione 2: al via le riprese!

Maschi veri stagione 2: riprese inizia e novità da scoprire

Maschi veri 2 ci sarà. Netflix rinnova la serie italiana sulla mascolinità tossica; Maschi Veri , la serie che voleva ridicolizzare il maschio alfa, è solo un altro modo per metterlo al centro; Maschi veri rinnovata per una seconda stagione.

maschi veri 2 iniziateMaschi Veri Stagione 2: al via le riprese! - Sono iniziate le riprese di Maschi Veri Stagione 2, la serie comedy che ha conquistato il pubblico raccontando con ironia e leggerezza ... Si legge su cinefilos.it

Netflix, Maschi veri 2 si farà: ecco il cast ufficiale e la data di uscita - Lo scorso 21 maggio su Netflix ha debuttato Maschi veri, serie tv tutta italiana ispirata allo show spagnolo Machos Alfa e incentrata sulla mascolinità tossica e, insieme, sull'ipocrisia di voler ... ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maschi Veri 2 Iniziate