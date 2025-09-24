Maschera licenziata dalla Scala di Milano per aver gridato Palestina Libera | cosa accadrà oggi durante l'udienza
Oggi, mercoledì 24 settembre, è iniziata l'udienza sul caso della maschera che ha urlato "Palestina Libera" alla Scala di Milano durante uno spettacolo dello scorso 4 maggio. Il sindacato è in presidio davanti al Palazzo di Giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
