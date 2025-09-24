Maschera licenziata dalla Scala di Milano per aver gridato Palestina Libera | cosa accadrà oggi durante l'udienza

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 24 settembre, è iniziata l'udienza sul caso della maschera che ha urlato "Palestina Libera" alla Scala di Milano durante uno spettacolo dello scorso 4 maggio. Il sindacato è in presidio davanti al Palazzo di Giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maschera - licenziata

Gigli, sciopero di Ferragosto: "Lavoratori ignorati e beffati". Caso Ovs, l’azienda si difende. Mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil per il 15: "Si maschera il profitto dietro il valore sociale". La holding di abbigliamento: "Dipendente licenziata non per la sua attività sindacale"

Maschera licenziata dalla Scala di Milano per aver gridato Palestina Libera: cosa accadrà oggi durante l'udienza; Scala Milano: domani presidio in Tribunale; Scala, al via il processo per la maschera licenziata: “Sanzione politica”.

maschera licenziata scala milanoMaschera licenziata dalla Scala di Milano per aver gridato “Palestina Libera”: cosa accadrà oggi durante l’udienza - Oggi, mercoledì 24 settembre, è iniziata l'udienza sul caso della maschera che ha urlato "Palestina Libera" alla Scala di Milano durante uno ... Da fanpage.it

maschera licenziata scala milanoLicenziata perché gridò 'Palestina libera',Cub annuncia presidio - Il sindacato Cub ha annunciato che attuerà un presidio, domani dalle 9 davanti al Tribunale del lavoro nella cui sezione Lavoro si svolgerà la prima udienza sulla 'maschera' "licenziata in tronco" dal ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maschera Licenziata Scala Milano