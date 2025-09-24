Marvel’s Wolverine si mostra nel violentissimo gameplay trailer con periodo di uscita

Marvel’s Wolverine torna a far parlare di sé con un trailer violento e spettacolare che mostra finalmente il gameplay. Il titolo, in arrivo su PS5 nell’autunno 2026, è sviluppato da Insomniac Games in collaborazione con Marvel Games e Sony Interactive Entertainment, lo stesso team dietro al successo di Spider-Man. Il nuovo video non solo mette in evidenza la ferocia di Logan, ma conferma anche che il gioco offrirà un approccio molto più crudo e maturo rispetto ad altre produzioni supereroistiche. Il protagonista, interpretato dall’attore Liam McIntyre, è un Logan tormentato, spinto a cercare risposte sul proprio passato. 🔗 Leggi su Game-experience.it

