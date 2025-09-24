Marvel Zombies

Dopo che gli Avengers sono stati sopraffatti da un’epidemia zombie, un gruppo disperato di sopravvissuti scopre la chiave per eliminare i non morti dotati di superpoteri, attraversando un paesaggio distopico e rischiando la vita per salvare il loro mondo. 🔗 Leggi su Today.it

Marvel Zombies: svelati altri eroi che prenderanno parte alla serie animata

Marvel zombies svela nuovi eroi della serie animata

Marvel Zombies: anticipata l’uscita su Disney+

marvel zombiesMarvel Zombies: dal 25 settembre su Disney+ - Una piccola digressione in un mondo distopico in cui i protagonisti del MCU vengono reinventati e modificati al servizio di una storia apocalittica che non ha certo un finale felice! Riporta corrieredellosport.it

“Marvel Zombies”, gli eroi del mondo Marvel diventano zombie - Halloween è all’orizzonte e Disney+ si porta avanti lanciando la sua nuova serie animata. Si legge su sorrisi.com

