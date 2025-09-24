Marvel Zombies
Dopo che gli Avengers sono stati sopraffatti da un’epidemia zombie, un gruppo disperato di sopravvissuti scopre la chiave per eliminare i non morti dotati di superpoteri, attraversando un paesaggio distopico e rischiando la vita per salvare il loro mondo. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: marvel - zombies
Marvel Zombies: svelati altri eroi che prenderanno parte alla serie animata
Marvel zombies svela nuovi eroi della serie animata
Marvel Zombies: anticipata l’uscita su Disney+
La regina sta arrivando. Non perdete da domani 24 Settembre #MarvelZombies, un evento Marvel Animation in quattro parti in esclusiva su #DisneyPlus. - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi talenti, Marvel Zombies e altri misteri all'Arconia. Ecco cosa vi aspetta su #DisneyPlus questa settimana. - X Vai su X
Com'è Marvel Zombies, la nuova, grande serie animata su Disney+; Marvel Zombies, la recensione della serie Disney+; Marvel Zombies, la recensione: un potenziale cult arrivato forse nel momento sbagliato?.
Marvel Zombies: dal 25 settembre su Disney+ - Una piccola digressione in un mondo distopico in cui i protagonisti del MCU vengono reinventati e modificati al servizio di una storia apocalittica che non ha certo un finale felice! Riporta corrieredellosport.it
“Marvel Zombies”, gli eroi del mondo Marvel diventano zombie - Halloween è all’orizzonte e Disney+ si porta avanti lanciando la sua nuova serie animata. Si legge su sorrisi.com