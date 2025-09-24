Marvel Zombies | recensione della miniserie Marvel Animation

Quando nel 2021 debuttò la prima stagione di What If.?, tra gli episodi più discussi spiccava senza dubbio “ What If. Zombies?! ”. L’idea di trasformare alcuni degli eroi più amati del Marvel Cinematic Universe in mostri non-morti aveva acceso l’immaginazione dei fan, al punto da spingere i Marvel Studios a sviluppare un progetto autonomo. Quel seme si è ora trasformato in Marvel Zombies, miniserie animata in quattro episodi che espande il concetto e prova a coniugare azione, orrore e dramma in un contesto distopico. Il risultato è un prodotto che intrattiene, grazie a una cura visiva sopra la media e a un cast vocale ricco di nomi celebri, ma che non riesce del tutto a sfruttare le potenzialità del suo stesso universo narrativo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it