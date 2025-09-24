Marvel zombies recensione completa e curiosità sorprendenti

l’universo Marvel e il concetto di multiverso: un’analisi critica. Il Multiverso Marvel rappresenta una delle più recenti strategie narrative adottate dalla casa di produzione per espandere e diversificare il proprio universo narrativo. Questa idea, che coinvolge molteplici realtà parallele, suscita opinioni contrastanti tra gli appassionati e gli esperti del settore. Da un lato, viene considerata una soluzione geniale capace di offrire infinite possibilità creative; dall’altro, viene vista come un sistema troppo complesso e dispersivo, spesso utilizzato per massimizzare i profitti senza una coerenza interna. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

