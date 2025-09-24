Marvel Zombies – La Recensione

Nerdpool.it | 24 set 2025

C’è chi dice che il concetto del Multiverso sia geniale, chi sostiene che sia inutilmente complesso e dispersivo, chi lo ritiene semplicemente un modo per spremere sempre di più, in modo anche poco coerente, il già grandemente redditizio Universo Marvel. Personalmente, mi riconosco in tutte queste descrizioni contemporaneamente. Marvel Zombies, disponibile da oggi su Disney+, è l’ultimo esempio uscito di un prodotto del Multiverso Marvel. Ambientato nello stesso universo dell’episodio “ Zombies?!” della prima stagione di What If.?, questa nuova miniserie della Marvel Animation vede un mondo desolato e raso al suolo, l’umanità quasi interamente estinta a causa di un virus che trasforma le persone in zombie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

