La serie animata Marvel targata Disney+ ci porta in un mondo post-apocalittico in cui un'epidemia ha sopraffatto persino gli Avengers. Una storia interessante, ma che rischia di confondere ancor di più lo spettatore dell'MCU. Quando qualche anno fa la serie animata What If..? era stata annunciata, subito avevano colpito le immagini presenti nel trailer con alcuni degli eroi Marvel in veste di zombie. I non addentro alle storie della Casa delle Idee si erano stupiti nel sapere che c'era una miniserie a fumetti datata 20052006 a cui i Marvel Studios avevano attinto per l'episodio E se. gli zombie invadessero la Terra?. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Marvel Zombies, la recensione: un potenziale cult arrivato forse nel momento sbagliato?