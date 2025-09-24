Marvel Zombies la nuova serie animata su Disney+ | il trailer la trama e quando esce

Today.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non morti con i superpoteri. E adesso che si fa? Disney+ annuncia Marvel Zombies, nuova serie animata in quattro episodi della Casa delle idee. Ecco il trailer, le anticipazioni sulla trama, il cast vocale, la data di uscita e tutto quello che sappiamo sul nuovo titolo in arrivo sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Today.it

