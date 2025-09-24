Marvel Zombies | la nuova non vita del Marvel Cinematic Universe

A furia di dare per morto il Marvel Cinematic Universe, può capitare che accendi Disney Plus e ti ritrovi con gli Avengers versione non morta che cercano di portare a termine la loro apocalisse zombie. Ecco cosa vi aspetta con Marvel Zombie, la nuova serie animata disponibile su Disney plus, la casa delle produzioni marveliane, che dal 24 settembre ci porta a scoprire uno dei più funambolici, deliranti what if.? della Casa delle Idee. Una miniserie che arricchisce il sempre più corposo comparto animato del franchise, che da semplice frontiera da esplorare con la prima stagione di Marvel’s What if. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Marvel Zombies: la nuova (non) vita del Marvel Cinematic Universe

