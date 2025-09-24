Marvel zombies dell’mcu | differenze rispetto ai fumetti
le principali novità di marvel zombies nel contesto dell’universo cinematografico. La serie animata Marvel Zombies si distingue per una rivisitazione innovativa rispetto al materiale originale dei fumetti, mantenendo però l’essenza che ha reso questa saga così apprezzata. La produzione, prevista in anteprima su Disney+ il 24 settembre 2025, introduce un nuovo approccio narrativo e visivo, con un cast ricco di interpreti di rilievo e una trama che si discosta dall’originale per offrire sorprese ai fan. adattamento e differenze rispetto ai fumetti originali. Il progetto si sviluppa in un universo parallelo molto diverso da quello dei fumetti, pur conservando i temi principali come la lotta per la sopravvivenza e le conseguenze della stessa sulla psicologia dei personaggi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
