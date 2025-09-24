La serie animata Marvel Zombies ha fatto il suo debutto, portando sullo schermo un’interpretazione dark e ricca di riferimenti all’universo Marvel. Con episodi che si sviluppano in un contesto apocalittico, questa produzione presenta numerosi dettagli nascosti, collegamenti e omaggi al Marvel Cinematic Universe (MCU). In questo approfondimento vengono analizzati tutti gli Easter egg, le connessioni e i riferimenti più significativi presenti nella serie, offrendo uno sguardo dettagliato sulle molteplici implicazioni narrative e sui collegamenti con altri titoli Marvel. riferimenti e connessioni dell’universo marvel in marvel zombies. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Marvel zombies: 30 easter egg e riferimenti all’mcu da scoprire