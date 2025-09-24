Marvel annuncia l’evento ‘war above all’ in vista del 2026
anticipazioni sulla serie a fumetti “storm” e il nuovo evento “the war above all”. Le recenti pubblicazioni della serie dedicata a Storm hanno svelato dettagli importanti sul futuro dell’eroina e sugli sviluppi di un imminente evento cosmico. La conclusione dell’arco narrativo “Thunder War” anticipa una minaccia di proporzioni ancora più vaste, che coinvolge i personaggi principali e le forze più potenti dell’universo Marvel. l’epilogo di “thunder war” e la dichiarazione di death. Nell’ultimo numero, Storm si confronta con Haddad, il dio del clima emergente, in uno scontro che ha visto l’eroina prevalere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Marvel annuncia la fine del suo universo definitivo dopo endgame
"La fine dell'inizio è qui. Oggi, Marvel Comics annuncia IMPERIAL, una nuova saga dello scrittore visionario Jonathan Hickman. La serie debutterà nell'estate del 2025." Questo il comunicato della Casa delle Idee sulla prossima "Next Big Thing" targata Hickm
Marvel annuncia Hulk: Smash Everything di Ryan North e Vincenzo Carratù: https://comicus.it/mainmenu-news/item/70327-marvel-annuncia-hulk-smash-everything-di-ryan-north-e-vincenzo-carratu…