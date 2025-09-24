Marte darà un bacio alla falce di Luna | come vedere lo spettacolo del 24 settembre sui cieli italiani
Mercoledì 24 settembre è possibile osservare uno spettacolare fenomeno astronomico: la congiunzione tra la falce di Luna crescente e il pianeta Marte. L’evento è visibile nel cielo subito dopo il tramonto del Sole, ma l’osservazione avrà una durata limitata. A Roma, gli appassionati potranno ammirare il fenomeno a partire dalle 19:20 circa, quindici minuti dopo il tramonto, fino alle 19:55, per una durata complessiva di circa trenta minuti. Per individuare la congiunzione, bisognerà rivolgere lo sguardo verso l’orizzonte tra Ovest e Sud-Ovest. Si raccomanda di iniziare l’osservazione solo quando il Sole sarà completamente tramontato, per garantire la sicurezza della propria vista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
