Marone | Rock tra gli ulivi

La Contrada del Volto di Marone saluta l'estate con una serata speciale, a base di musica e buon cibo e davanti a una vista mozzafiato del lago d'Iseo. Si parte alle 17 di sabato 27 settembre con una degustazione gratuita dei prodotti dell'azienda olivicola: crostini all'olio, paté di olive. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

TIMETABLE MUSIC EMERGENCY 18:00-18:45 Tommy Marone 18:45-19:30 Al Anárch 19:30-20:15 Send N*D*S 20:15-20:45 Riccardo Bertazzini 20:45-21:30 Sisma Djs B2B Waffle da Sizzla 21:30-22:00 Massi. B2B Oscar Molino 22:00-22:30 Dj Emm B2B - facebook.com Vai su Facebook

A Marone l’attesa è finita: il frantoio sarà montato e pronto per ottobre - Il nuovo frantoio meccanico era uno dei crucci dell’Amministrazione del sindaco Rinaldi: acquistato e arrivato a Marone quasi un anno fa, è stato chiuso in un magazzino e lasciato lì da allora. Scrive giornaledibrescia.it