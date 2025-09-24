Marone | Rock tra gli ulivi

La Contrada del Volto di Marone saluta l'estate con una serata speciale, a base di musica e buon cibo e davanti a una vista mozzafiato del lago d'Iseo. Si parte alle 17 di sabato 27 settembre con una degustazione gratuita dei prodotti dell'azienda olivicola: crostini all'olio, paté di olive. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

