Mark Ronson comporrà la colonna sonora di Narnia di Greta Gerwig

Cinefilos.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mark Ronson dovrebbe riunirsi a Greta Gerwig per comporre la colonna sonora del suo adattamento de Le Cronache di Narnia su Netflix. La conferma arriva da Variety. Ronson sta lavorando alle musiche per l’attesissimo seguito di Barbie della regista. Greta Gerwig sta scrivendo e dirigendo il film fantasy d’avventura, che a quanto pare segue la trama di Il nipote del mago, il sesto romanzo della serie di C.S. Lewis. Il cast dovrebbe includere Meryl Streep  (che, guarda caso, è la suocera di Ronson; il musicista è sposata con la figlia della Streep, Grace Gummer), Daniel Craig, Emma Mackey e Carey Mulligan. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mark - ronson

Viaggio nella New York anni '90 di Mark Ronson

Le cronache di Narnia: sarà Mark Ronson a occuparsi della colonna sonora del film di Greta Gerwig

mark ronson comporr224 colonnaMark Ronson comporrà la colonna sonora di Narnia di Greta Gerwig - Mark Ronson dovrebbe riunirsi a Greta Gerwig per comporre la colonna sonora del suo adattamento de Le Cronache di Narnia su Netflix. Riporta cinefilos.it

Le cronache di Narnia: sarà Mark Ronson a occuparsi della colonna sonora del film di Greta Gerwig - Dopo la collaborazione avvenuta in occasione di Barbie, la regista e l'esperto produttore lavoreranno insieme in occasione della saga. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mark Ronson Comporr224 Colonna