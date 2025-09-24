Mario Mazzoleni | Arbitri non pagati da Aprile | Gravina ha fatto una proposta assurda
Mario Mazzoleni, fratello dell'arbitro e varista Paolo Silvio Mazzoleni, ha portato alla luce una situazione critica durante un'intervista a Sportitalia. Secondo quanto dichiarato, gli arbitri non avrebbero percepito gli stipendi per la parte finale della scorsa stagione: "A d oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso. Vi dico per certo, mancano aprile, maggio e giugno". La denuncia getta un'ombra pesante sulla FIGC e sul suo presidente, Gabriele Gravina.
