Mario Mazzoleni | Arbitri non pagati da Aprile | Gravina ha fatto una proposta assurda

Mazzoleni arbitri non pagati. Le polemiche arbitrali che stanno caratterizzando l’inizio della Serie A trovano una spiegazione sconcertante in una rivelazione shock. Mario Mazzoleni, fratello dell’arbitro e varista Paolo Silvio Mazzoleni, ha portato alla luce una situazione critica durante un’intervista a Sportitalia. Secondo quanto dichiarato, gli arbitri non avrebbero percepito gli stipendi per la parte finale della scorsa stagione: “A d oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso. Vi dico per certo, mancano aprile, maggio e giugno “. La denuncia getta un’ombra pesante sulla FIGC e sul suo presidente, Gabriele Gravina. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it