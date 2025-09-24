Mario Adinolfi | la promessa alla figlia anoressica e la sfida per dimagrire

«P eso 175 chili, ne voglio perdere 48 entro Natale». Con queste parole Mario Adinolfi, 54 anni, ex deputato e fondatore de Il Popolo della Famiglia, ha raccontato su Facebook la sua sfida con i chili di troppo. La scelta non riguarda solo lui, ma anche la figlia Clara, che combatte contro l’anoressia. Come dichiarato a Corriere Roma, Adinolfi vede in questa doppia lotta una promessa reciproca, trasformata in un percorso comune di resistenza e speranza. Dimagrire in salute: 7 sostituzioni vincenti, senza rinunciare al gusto X Tra ospedali, reality show e percorsi medici, la sfida di Mario Adinolfi non è solo quella contro i chili di troppo, ma anche una battaglia condivisa con la figlia e segnata dalla memoria della sorella. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Mario Adinolfi: la promessa alla figlia anoressica e la sfida per dimagrire

In questa notizia si parla di: mario - adinolfi

Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo l’Isola dei Famosi: cosa è successo davvero

Mario Adinolfi shock all’Isola dei Famosi 2025: il cambiamento che nessuno si aspettava

Isola dei Famosi, Cristina Plevani si sbilancia su Dino Giarrusso e Mario Adinolfi e poi svela: "Non ho ancora realizzato"

ERIKA KIRK E IL PERDONO CRISTIANO di Mario Adinolfi L’estremo saluto a Charlie Kirk ha avuto diversi momenti in cui non abbiamo saputo trattenere le lacrime, io ho scritto nella chat del Popolo della Famiglia mentre le cornamuse suonavano Amazing Gr - facebook.com Vai su Facebook

“Scena vergognosa e inaccettabile”. Mario #Adinolfi a valanga su Enzo #Iacchetti: pestaggio mediatico #israele #gaza #Mizrahi #20settembre #iltempoquotidiano - X Vai su X

Mario Adinolfi: la promessa alla figlia che soffre di anoressia e la sfida per dimagrire; Isola dei Famosi: le lacrime di Mario Adinolfi per sua figlia: Papà ce la sta facendo; Mario Adinolfi all'Isola in lacrime si rivolge alla figlia Clara: Papà ce la sta facendo, spero anche tu.

Mario Adinolfi: dimagrirò per mia figlia anoressica - La sfida di Mario Adinolfi contro l’obesità si intreccia con la battaglia della figlia anoressica: percorso comune di resistenza e speranza ... Da iodonna.it

Mario Adinolfi continua a dimagrire, lo fa per sua figlia che combatte contro l’anoressia - Mario Adinolfi sui social ha un nuovo aggiornamento sul suo peso, sulla dieta e chili desidera ancora dimagrire. Scrive ultimenotizieflash.com