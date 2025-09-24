Mario Adinolfi, ex parlamentare e fondatore de Il Popolo della Famiglia, ha condiviso pubblicamente la sua battaglia contro l’obesità, un percorso che si intreccia con la lotta della figlia contro l’anoressia. Un racconto che mette in luce due facce della stessa medaglia, due percorsi di sofferenza e di speranza. Adinolfi, 54 anni, ha rivelato di pesare attualmente 175 kg, dopo aver raggiunto i 227 kg prima della sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2025. Il programma televisivo ha segnato l’inizio di un cambiamento, con una perdita di 34 kg durante la permanenza in Honduras. Tuttavia, al ritorno a Roma, Adinolfi ha dovuto affrontare un ricovero in ospedale e ha ripreso parte del peso perso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Mario Adinolfi è dimagrito ancora, quanto ha perso e come ha fatto: “Lotto contro l’obesità, ma mia figlia contro l’anoressia”