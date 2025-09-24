Mario Adinolfi | dimagrirò per mia figlia anoressica
«P eso 175 chili, ne voglio perdere 48 entro Natale». Con queste parole Mario Adinolfi, 54 anni, ex deputato e fondatore de Il Popolo della Famiglia, ha raccontato su Facebook la sua sfida con i chili di troppo. La scelta non riguarda solo lui, ma anche la figlia Clara, che combatte contro l’anoressia. Come dichiarato a Corriere Roma, Adinolfi vede in questa doppia lotta una promessa reciproca, trasformata in un percorso comune di resistenza e speranza. Dimagrire in salute: 7 sostituzioni vincenti, senza rinunciare al gusto X Tra ospedali, reality show e percorsi medici, la sfida di Mario Adinolfi non è solo quella contro i chili di troppo, ma anche una battaglia condivisa con la figlia e segnata dalla memoria della sorella. 🔗 Leggi su Iodonna.it
