Mario Adinolfi | dimagrirò per mia figlia anoressica

«P eso 175 chili, ne voglio perdere 48 entro Natale». Con queste parole Mario Adinolfi, 54 anni, ex deputato e fondatore de Il Popolo della Famiglia, ha raccontato su Facebook la sua sfida con i chili di troppo. La scelta non riguarda solo lui, ma anche la figlia Clara, che combatte contro l'anoressia. Come dichiarato a Corriere Roma, Adinolfi vede in questa doppia lotta una promessa reciproca, trasformata in un percorso comune di resistenza e speranza. Tra ospedali, reality show e percorsi medici, la sfida di Mario Adinolfi non è solo quella contro i chili di troppo, ma anche una battaglia condivisa con la figlia e segnata dalla memoria della sorella.

