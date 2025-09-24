Mario Adinolfi | Devo perdere altri 48 kg Lotto con mia figlia Clara che soffre di anoressia

(Adnkronos) – Mario Adinolfi è tornato sui social ad aggiornare i follower sul suo percorso di dimagrimento, cominciato durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. "Me lo chiedete, ve lo dico: peso 175 kg, ho rotto anche la barriera del mezzo quintale perso dal 3 maggio 2025 quando lasciai Roma per volare in Honduras. Tornai .

Mario Adinolfi: "Devo perdere altri 48 kg. Lotto con mia figlia Clara che soffre di anoressia" - Mario Adinolfi è tornato sui social ad aggiornare i follower sul suo percorso di dimagrimento, cominciato durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. msn.com scrive

