Marino si sfila dalla corsa per Roma | Molte figure a sinistra
Marino fa un passo indietro, forse due. Dopo aver spinto, tramite un'intervista alla newsletter di Will Media, su una sua possibile candidatura in Campidoglio alle elezioni del 2027, l'ex primo cittadino oggi eurodeputato di Europa Verde abbassa i toni e butta la palla in fallo laterale: “Ci sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: marino - sfila
? Cattolica Ride Week In occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, la Regina dell’Adriatico si trasforma in un vero e proprio circuito di emozioni tra moto, musica e spettacolo! Raduni ed esposizioni di moto Sfilata con le minimoto “Ri - facebook.com Vai su Facebook
Marino si sfila dalla corsa per Roma: “Molte figure a sinistra”; 99° Sagra dell’Uva di Marino 2023. Ecco le date e il programma; Comunali, a Milano il Rettore del Politecnico si sfila dalla corsa: In carica fino al 2022.