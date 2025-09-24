Marino si sfila dalla corsa per Roma | Molte figure a sinistra

Marino fa un passo indietro, forse due. Dopo aver spinto, tramite un'intervista alla newsletter di Will Media, su una sua possibile candidatura in Campidoglio alle elezioni del 2027, l'ex primo cittadino oggi eurodeputato di Europa Verde abbassa i toni e butta la palla in fallo laterale: “Ci sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

