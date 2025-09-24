Marijuana nel bosco Piantagione clandestina Scoperta dall’Arma
Nei boschi del nostro appennino non ci sono solo larici, faggi e funghi da raccogliere in questo preciso periodo dell’anno, visto che in una delle zone più isolate del territorio di Sambuca Pistoiese è stata rinvenuta una piantagione di marijuana ed è stato denunciato a piede libero un italiano di 27 anni. L’operazione, che è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia Carabinieri di San Marcello Piteglio nei giorni scorsi, ha visto anche la partecipazione del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Stazione di San Marcello Piteglio e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze, entrati in azione dopo la delega della Procura della Repubblica del tribunale di Pistoia all’interno di un procedimento penale attualmente in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
marijuana - bosco
Sequestrati 20 esemplari in diverse fasi di crescita e 50 grammi di hashish.
