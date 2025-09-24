Marianella | Milan forte Allegri sta facendo un lavoro straordinario Squadra molto bella

Massimo Marianella, giornalista sportivo di 'Sky Sport', ha commentato il momento del Milan di Massimiliano Allegri all'indomani del 3-0 rifilato al Lecce nel secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Ecco le dichiarazioni del telecronista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marianella: “Milan forte, Allegri sta facendo un lavoro straordinario. Squadra molto bella”

In questa notizia si parla di: marianella - milan

Modri? al Milan, Marianella: “Grande idea, riporta un senso di storia al club”

Marianella:"Milan bello e vincente. E' un'eccezione" Le dichiarazioni -) https://milanworld.net/threads/marianella-milan-bello-e-vincente-e-uneccezione.154572… #Milan #Acmilan #Calcio #News - X Vai su X

Sport Event. . PRESENTAZIONE MARIANELLA-EMOZIONI LIVE - facebook.com Vai su Facebook

Marianella: “Milan forte, Allegri sta facendo un lavoro straordinario. Squadra molto bella”; Marianella: Allegri sta facendo un lavoro straordinario; Panchina Milan, Marianella: Italiano tra i migliori in Europa, ma il Bologna è un club forte.

Marianella: "Allegri sta facendo un lavoro straordinario" - Massimo Marianella, nello studio di Sky Sport 24, ha parlato per commentare la vittoria del Milan in Coppa Italia Frecciarossa con il Lecce per 3- Segnala milannews.it

La solidità e un’identità forte: com’è cambiato il Milan con Allegri - Il Milan batte l'Udinese e vince la terza partita di fila: l'impatto di Allegri sui rossoneri è sempre più decisivo ... gianlucadimarzio.com scrive