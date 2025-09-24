Mariacarla Boscono in mutandine | l’audace look accende il Gucci after party a Milano

La Milano Fashion Week si trasforma in una première da Oscar grazie a Gucci. Niente passerella, ma una proiezione-evento firmata Demna, seguita da un esclusivo after party che ha radunato celebrità internazionali, icone della moda e ospiti scelti. A conquistare i flash e i social? Una Mariacarla Boscono esplosiva, vestita (o meglio, svestita) con un ensemble audace e trasparente. Il suo look ha reso la serata indimenticabile, diventando il momento clou del Mariacarla Boscono Gucci after party. Gucci alza il sipario con un film, poi arriva il party. Demi Moore a Milano per Gucci Niente sfilata tradizionale per la maison del gruppo Kering. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Mariacarla Boscono in mutandine: l’audace look accende il Gucci after party a Milano

In questa notizia si parla di: mariacarla - boscono

Nati il 20 settembre Asia Argento 50 Sophia Loren 91 Loredana Berté 75 Euridice Axen 45 Mariacarla Boscono 45 Belen Rodriguez 41 - facebook.com Vai su Facebook

Mariacarla Boscono sposa, tre abiti mozzafiato firmati Dolce & Gabbana - Mariacarla Boscono, icona indiscussa della moda internazionale, ha sorpreso tutti con un matrimonio che ha sfidato le convenzioni, celebrato a Bagheria, in Sicilia. Segnala dilei.it

Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi sposi: "Siamo stanchi: l'importante è divertirsi" - Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi, dopo aver annunciato il fidanzamento via social, hanno pronunciato il fatidico sì per trascorrere il resto della loro vita insieme. gazzetta.it scrive