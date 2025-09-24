Maria sorprende con un giurato al Serale di Amici
anticipazioni sul cast del serale di amici 25. Con l’avvicinarsi della nuova edizione di Amici, si intensificano le speculazioni sui membri del cast, in particolare sul ruolo dei giudici e dei professori. La venticinquesima stagione si preannuncia ricca di novità e cambiamenti, con un focus particolare sulla composizione della giuria del Serale. Tra i nomi più discussi spicca quello di un noto artista che potrebbe entrare a far parte delle personalità chiamate a valutare i talenti emergenti. possibile ingresso di un grande nome nella giuria del serale. Gigi D’Alessio: il candidato ideale per la giuria di Amici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: maria - sorprende
La Promessa anticipazioni 25 luglio: Padre Samuel ruba un crocifisso, Maria lo sorprende
Nuova insegnante di ballo a chi sostituirà: il colpaccio di maria de filippi sorprende tutti
Diletta Leotta sorprende tutti: Dice no a Ballando e sceglie Maria De Filippi!
Amici Speciali, ecco chi sono i 4 giurati; Martina eliminata da Amici, le sue prime parole e la sorpresa di Maria; Cristiano Malgioglio pazzo di Can Yaman ad Amici 2024: Che bono, che muscoli, posso toccarlo ovunque? Svengo.