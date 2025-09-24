Maria Rosaria Boncompagni e Micaela Piredda due nuove giudici al tribunale di Viterbo

Due nuovi arrivi arricchiscono l'organico del tribunale civile di Viterbo. Si tratta delle giudici Micaela Piredda e Maria Rosaria Boncompagni, rispettivamente di 41 e 43 anni. Piredda ha giurato a metà luglio, mentre Boncompagni lo ha fatto ieri mattina, 23 settembre, davanti al presidente del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Caso Sangiuliano, chiuse le indagini: Maria Rosaria Boccia rischia il processo

Dentro lo studio Maria Rosaria De Medici e Barbara Cataldi pronte per la puntata di FuoriTg Tg3 di oggi BOLLETTE Ospiti della puntata Stefano Besseghini, Presidente Arera e Anna Rea, Presidente Adoc. - facebook.com Vai su Facebook

Maria Rosaria Boccia, chi è : il caso Sangiuliano, la doppia laurea, curriculum e vita privata - Tutti gli occhi sono puntati su Maria Rosaria Boccia, la donna del caso Sangiuliano, che continua a rivelare dettagli sui social riguardo la (smentita) nomina come "Consigliere per i Grandi Eventi" al ... Segnala ilgazzettino.it

Maria Rosaria Boccia su Cartabianca: «Volevano trasformare tutto in gossip e politica». Berlinguer: «Ha chiesto le domande in anticipo» - Stavolta l'imprenditrice, al centro del caso Sangiuliano, spiega perché la sua intervista in programma ieri sera a "È sempre Cartabianca" ... Si legge su ilmessaggero.it