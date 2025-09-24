Maria Palleschi nominata referente regionale per l’affido e l’adozione

La Regione Abruzzo, su proposta dell'assessore Roberto Santangelo, ha nominato Maria Palleschi già membro dell'equipe adozioni dell'Aquila, referente regionale per l’affido e l’adozione con decreto del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. L’Assessore Santangelo commentando la nomina. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

