Maria Palleschi nominata referente regionale per affido e adozione in Abruzzo

La dottoressa Maria Palleschi è stata nominata referente regionale per l’affido e l’adozione in Abruzzo. La nomina è arrivata con decreto del presidente della Regione Marco Marsilio, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo.Palleschi, già componente dell’équipe. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

