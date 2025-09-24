Maria Palleschi nominata referente regionale per affido e adozione in Abruzzo

Chietitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dottoressa Maria Palleschi è stata nominata referente regionale per l’affido e l’adozione in Abruzzo. La nomina è arrivata con decreto del presidente della Regione Marco Marsilio, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo.Palleschi, già componente dell’équipe. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maria - palleschi

Maria Palleschi nominata Referente regionale per affido e adozione in Abruzzo; Maria Palleschi nominata referente regionale per affido e adozione in Abruzzo; Maria Palleschi nominata Referente regionale per l’affido e l’adozione.

Maria Palleschi nominata Referente regionale per affido e adozione in Abruzzo - Maria Palleschi nominata Referente regionale per affido e adozione in Abruzzo Già facente parte dell’Equipe Adozioni dell’Aquila, è stata nominata su proposta dell'assessore Santangelo ... Segnala regione.abruzzo.it

Cerca Video su questo argomento: Maria Palleschi Nominata Referente