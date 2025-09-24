Roma, 24 settembre 2025 – "C’è un grande problema di narrazione: si continua a discutere del singolo evento e non del trend. La verità è che da anni sugli aeroporti europei, soprattutto militari, e anche negli Stati Uniti, stanno volando in maniera estremamente aggressiva dei droni ‘anonimi’ – chiamiamoli così – che potrebbero creare danni devastanti alle capacità aeree dell’Alleanza atlantica. E decine e decine di episodi sono una cosa estremamente preoccupante. Ma ammettere che sono tutti collegati significa dire chiaramente che è molto probabile il rischio di una guerra”. È quanto afferma il presidente del Cesi - Centro studi internazionali, Andrea Margelletti commentando le incursioni di droni negli aeroporti di Copenaghen e di Oslo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Margelletti: "Mosca usa il terrore per influenzare la Ue"