Margaret Spada morta a 22 anni durante un intervento al naso | chiesto l'arresto per il chirurgo
Il chirurgo estetico Marco Procopio rischia di finire agli arresti domiciliari per omicidio colposo sulla morte di Margaret Spada. A chiedere la misura di custodia cautelare è la Procura, che attende la risposta del gip. La giovane è deceduta nel suo studio durante un intervento al naso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: margaret - spada
Margaret Spada morta dopo un intervento al naso, i periti: “Poteva essere salvata, ritardo nei soccorsi”
Tragedia durante una rinoplastica, perizia inchioda i Procopio: Margaret Spada morì per mancati soccorsi tempestivi
Margaret Spada morta per l'operazione al naso, nei video spuntano altre due persone. - facebook.com Vai su Facebook
Margaret Spada morta dopo la rinoplastica, i pm: “Procopio va arrestato”; Morta a 22 anni per una rinoplastica, in un video i tentativi di rianimazione; Morte di Margaret Spada, le denunce di trenta donne. “Fumavano durante gli interventi”.
Margaret Spada morta dopo un intervento al naso, i periti: “Poteva essere salvata, ritardo nei soccorsi” - Questo è quanto emerge dalla perizia depositata in Procura dai medici legali nominati dai pm per ... Si legge su fanpage.it
Margaret Spada morta a Roma dopo una rinoplastica, la perizia inchioda i Procopio: «Soccorsi in ritardo» - È stata depositata in Procura la consulenza medica sulla morte di Margaret Spada: la ventiduenne sottoposta a rinoplastica sarebbe stata vittima, tra l’altro, di un ritardo nei soccorsi. Lo riporta roma.corriere.it