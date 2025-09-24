L’Italia ha concluso al quarto posto la staffetta mista dei Mondiali 2025 di ciclismo, la prova che ha concluso la quattro giorni degli eventi contro il tempo in quel di Kigali. Il percorso nella capitale del Ruanda si è rivelato particolarmente impegnativo e gli azzurri si sono dovuti accomodare ai piedi del podio nella gara vinta dall’Australia (capace di difendere il titolo iridato) davanti a Francia e Svizzera. Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero e Marco Frigo hanno percorso i primi 21,9 km e hanno poi passato il testimone a Monica Trinca Colonel, Soraya Paladin e Federica Venturelli, che si sono impegnate nei successivi 21,9 chilometri in terra africana, chiudendo a 1’14” dalle favorite oceaniche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Villa: “Ganna e Affini a casa, un altro quarto posto con i giovani. Ottima prestazione di Frigo”