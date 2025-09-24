Marciapiede pericoloso in via Vinciprova la denuncia di un cittadino | Vergogna
Un marciapiede dissestato in via Vinciprova, a Salerno, mette a rischio la sicurezza dei pedoni. A segnalarlo è un cittadino che parla senza mezzi termini di “vergogna”, denunciando un marciapiede pericoloso con “rischio caduta soprattutto per anziani e bambini”. L’appello è rivolto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: marciapiede - pericoloso
Marciapiede 'killer' in via Da Zara, dottoressa cade e si frattura il malleolo: "E' pericoloso, va ripristinato"
Marciapiede della vergogna in via della Pila, Troncarelli porta la questione in consiglio: "Comune faccia i lavori" “Il Comune – prosegue Troncarelli – non può restare a guardare. Se il privato e/o gli enti coinvolti non intervengono, l’amministrazione deve agire - facebook.com Vai su Facebook
Marciapiede pericoloso in via Vinciprova, la denuncia di un cittadino: “Vergogna”.
"Marciapiede impraticabile. Un pericolo" - È la situazione che si vede nel tratto di via Benozzo Gozzoli, zona Baggio, tra ... msn.com scrive