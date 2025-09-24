Marciano della Chiana accelera sulla digitalizzazione dei servizi

Arezzo, 24 settembre 2025 – Il Comune di Marciano della Chiana compie un passo decisivo verso la digitalizzazione dei servizi pubblici. Dopo l’attivazione dei servizi Anagrafe ed Elettorale, anche lo Stato Civile è ufficialmente subentrato nell’Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC), la piattaforma unica e centralizzata a livello nazionale che consente di gestire in modalità digitale tutte le operazioni relative a iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, conservazione e comunicazione degli atti. Con questo importante traguardo, gli atti di cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile, morte e altri documenti diventano digitali e disponibili online per ciascun Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Da oggi al 26 luglio alla Torre di Marciano della Chiana, sarà di scena la XIII edizione del Festival di Musica Antica Suoni dalla Torre

TORNA IL MERCATINO DELE PULCI Marciano della Chiana si prepara ad accogliere, domenica 28 settembre, la seconda edizione di Piacere, Marciano!, un evento che non è soltanto una festa ma un vero e proprio progetto di comunità, con cui l'amministr

