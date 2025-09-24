Marcello D’Aponte nuovo vicepresidente della Fondazione Valenzi

Marcello D’Aponte, 55 anni, professore di Diritto del Lavoro dell’Università Federico II, avvocato cassazionista e saggista, è stato nominato vicepresidente della Fondazione dedicata a Maurizio Valenzi, senatore, europarlamentare e Sindaco di Napoli dal 1975 al 1983. D’Aponte ha ricoperto vari ruoli in enti pubblici e privati ed attualmente è presidente del Cda del Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli. Lucia Valenzi esprime “profonda gratitudine” verso Lida Viganoni, già rettrice de L’Orientale, che ha fin qui ricoperto la carica di vicepresidente “che spero possa continuare a offrirci la sua preziosa collaborazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it