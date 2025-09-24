Maratona del Mugello 2025
Domenica 28 settembre torna nel Mugello la 51° edizione della Mugello Marathon. L'evento, che ogni anno attira atleti da ogni parte del Paese, unisce la sfida sportiva al fascino di uno dei territori più suggestivi della regione. La partenza della maratona è fissata per le ore 9:15 da Piazza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: maratona - mugello
La magia della corsa incontra la storia! Domenica 28 Settembre 2025 c'è la 51ª @mugellomarathon Borgo San Lorenzo – Piazza Dante La Maratona più antica d’Italia ti porta nel cuore del Mugello, tra colline verdi, vigneti , ulivi e borghi da - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della Maratona del Mugello, domenica 28 settembre i seguenti treni sono soggetti a modifica: * Treno 18941 (FIRENZE SMN - BORGO S. LORENZO) cancellato da DICOMANO a BORGO S. LORENZO; * Treno 18950 (BORGO S. LORENZO - FIR - X Vai su X
Maratona del Mugello 2025; Presentato il logo della Maratona del Mugello 2025 alla Casa di Giotto; Mezza del Mugello 2025: iscrizioni agevolate fino al 30 gennaio.
Maratona Maschile - PANZI RICCARDO - 2023 XLIX^ Maratona del Mugello BORGO SAN LORENZO BRONZE 99,07 0. Riporta fidal.it
Javascript must be enabled for the correct page display - 01 BORGO SAN LORENZO BRONZE XLIX^ Maratona del Mugello VEM 187 SU- Secondo fidal.it