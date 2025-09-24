Aldo Cazzullo, Carlo Lucarelli, Umberto Galimberti e Chiara Gamberale. Quattro nomi di spessore del contesto culturale italiano, provenienti ciascuno da distinte esperienze e influenze. Sono loro, i quattro ospiti di ‘ Maranello Incontra ’, una nuovissima rassegna culturale nata grazie all’amministrazione e a diversi sponsor nella terra del Cavallino: dal 2 ottobre, fino al 12 novembre, l’ auditorium Ferrari sarà teatro di un ciclo di appuntamenti a libero accesso, per una riflessione tout court sulla contemporaneità. Cazzullo – che aprirà la kermesse – presenterà la sua ultima uscita ’Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maranello Incontra: sul palco Cazzullo, Lucarelli, Galimberti e Gamberale