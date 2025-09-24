Manutenzione straordinaria stanziati 200mila euro per il verde pubblico di Cesenatico
Nella giornata di oggi la giunta comunale di Cesenatico ha approvato una delibera per la manutenzione straordinaria del verde pubblico con un investimento da 200.000 euro. I lavori in partenza sono stati affidati a Cesenatico Servizi: una parte verranno eseguiti direttamente dalla società in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
