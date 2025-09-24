Manutenzione straordinaria stanziati 200mila euro per il verde pubblico di Cesenatico

Cesenatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi la giunta comunale di Cesenatico ha approvato una delibera per la manutenzione straordinaria del verde pubblico con un investimento da 200.000 euro. I lavori in partenza sono stati affidati a Cesenatico Servizi: una parte verranno eseguiti direttamente dalla società in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: manutenzione - straordinaria

