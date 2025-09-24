Il governo ipotizza una crescita allo 0,5% nel 2025 mentre vede per il prossimo anno un +0,7% del Pil. È questo, a quanto apprende LaPresse, il quadro tendenziale, ancora provvisorio, del Documento programmatico di Finanza pubblica, che con la nuova governance ha sostituito la Nadef, su cui sta ragionando il governo in queste ore. Stime al netto dell’impatto di eventuali misure di stimolo, e che faranno da sfondo alla redazione della prossima legge di bilancio. Su questo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è atteso mercoledì in Senato, dove verrà votata la risoluzione bipartisan sulla nuova governance, che impegna il governo a trasmettere alla Camere entro il 2 ottobre, in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef), il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) con l’aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente per il successivo triennio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Manovra, Mef lima stime del Pil: ipotesi + 0,5% nel 2025