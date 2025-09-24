Mano sulla culla | trailer del film con mary elizabeth winstead e maika monroe

Jumptheshark.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il trailer del film “la mano sulla culla” di 20th century studios. È stato reso disponibile il trailer ufficiale del nuovo film La mano sulla culla, una rivisitazione moderna dell’omonimo classico del cinema. Questa produzione, targata 20th Century Studios, si inserisce nel genere thriller psicologico e sarà distribuita in esclusiva su Disney+. La pellicola rappresenta un debutto importante per la regista Michelle Garza Cervera, nota per il suo stile intenso e coinvolgente. sinossi e dettagli della produzione. ruolo e interpretazioni principali. Nel film, Mary Elizabeth Winstead interpreta Caitlin Morales, una donna benestante che vive in periferia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

mano sulla culla trailer del film con mary elizabeth winstead e maika monroe

© Jumptheshark.it - Mano sulla culla: trailer del film con mary elizabeth winstead e maika monroe

In questa notizia si parla di: mano - culla

La mano sulla culla: il trailer del remake Disney+ con Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead

La Mano sulla Culla | Tensione e mistero nel primo trailer

La mano sulla culla: trailer del film con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe

La Mano sulla Culla: il trailer ufficiale del thriller con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe; La mano sulla culla: il trailer del remake Disney+ con Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead; La mano sulla culla, il trailer ufficiale del film [HD].

La mano sulla culla: il trailer del remake Disney+ con Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead - Ecco le prime immagini dell'attesa nuova versione del mystery movie con la star di successi horror come It Follows e Longlegs. Da movieplayer.it

mano culla trailer filmLa Mano sulla Culla - La Mano sulla Culla, scheda del film di Michelle Garza Cervera, con Raúl Castillo, Riki Lindhome e Mary Elizabeth Winstead, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove ... Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Mano Culla Trailer Film