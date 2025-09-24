il trailer del film “la mano sulla culla” di 20th century studios. È stato reso disponibile il trailer ufficiale del nuovo film La mano sulla culla, una rivisitazione moderna dell’omonimo classico del cinema. Questa produzione, targata 20th Century Studios, si inserisce nel genere thriller psicologico e sarà distribuita in esclusiva su Disney+. La pellicola rappresenta un debutto importante per la regista Michelle Garza Cervera, nota per il suo stile intenso e coinvolgente. sinossi e dettagli della produzione. ruolo e interpretazioni principali. Nel film, Mary Elizabeth Winstead interpreta Caitlin Morales, una donna benestante che vive in periferia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mano sulla culla: trailer del film con mary elizabeth winstead e maika monroe